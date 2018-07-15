Система VAR появится на всех крупных соревнованиях, уверен Жуков

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР)заявил, что рано или поздно система видеопомощи арбитрам (VAR) появится на всех крупных соревнованиях.

Чемпионат мира по футболу в России стал первым, на котором используется VAR.

«Технический прогресс остановить невозможно ни в одном виде спорта, поэтому VAR — это просто вопрос времени и средств, чтобы оснастить ими стадионы.

Рано или поздно VAR появится на всех крупных соревнованиях. Другое дело, надо больше определенности, в каких случая она будет использоваться, не во всех моментах это нужно.

Кажется, эта система себя оправдывает, особенно, когда судье подсказывают безостановочно», — сказал Жуков «Р-Спорт». 0