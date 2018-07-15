Система VAR появится на всех крупных соревнованиях, уверен Жуков

Арбитр пользуется системой VAR
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Чемпионат мира по футболу в России стал первым, на котором используется VAR.
«Технический прогресс остановить невозможно ни в одном виде спорта, поэтому VAR — это просто вопрос времени и средств, чтобы оснастить ими стадионы.
Рано или поздно VAR появится на всех крупных соревнованиях. Другое дело, надо больше определенности, в каких случая она будет использоваться, не во всех моментах это нужно.
Кажется, эта система себя оправдывает, особенно, когда судье подсказывают безостановочно», — сказал Жуков «Р-Спорт». 0