Вертонген: В моей памяти останется стадион «Санкт-Петербург»

Защитник сборнойзаявил, что не смог бы выделить лучшую арену ЧМ-2018 среди тех, на которых играла его команда.

«Сложный вопрос, ведь мы провели целых семь матчей. Играли в Сочи у самого моря, в Калининграде, в Москве, в Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. Везде было здорово. Не хотел бы выделять какую-то одну арену.

Но все же больше всего в моей памяти останется "Санкт-Петербург". Здесь мы трагически проиграли в полуфинале, а потом выиграли исторические медали чемпионата мира», — цитирует Вертонгена «Газета.Ru».

В матче за третье место бельгийцы сумели обыграть Англию со счетом 2:0. 0