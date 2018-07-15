Гризманн: Пенальти? Это была рука

Нападающий сборной Франциисчитает, что пенальти в финале чемпионата мира против Хорватии (4:2) был заслуженным.

Арбитр Нестор Питана назначил 11-метровый в ворота хорватов после просмотра видеоповтора. Судья усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной.

Гризманн реализовал пенальти и вывел Францию вперед (2:1).

«Честно сказать, я еще до конца не понимаю, что произошло. Это был тяжелый чемпионат, и Кубок весит много.

Очень горжусь этой командой и тренерским, медицинским штабом. Это уникальная команда.

Нам удалось сделать нечто невероятное, написать новую страницу в истории, и мы теперь можем только наслаждаться этим моментом. А завтра будем праздновать уже со всеми французами.

Что чувствовал, когда бил пенальти? Это была рука. Пенальти. Сосредоточился, постарался быть спокойным», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0