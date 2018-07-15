ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — чемпион!Фотогалерея: Франция — чемпион!
  • 19:56
    • Сборная Франции — победители чемпионата мира-2018     Короче, ЧМ. 14 и 15 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:57
    • Сборная Аргентины расторгла контракт с Сампаоли
  • 22:36
    • Дешам: Хороший ли Франция чемпион? Франция — чемпион мира
  • 22:25
    • Далич: Такие пенальти в финале ЧМ не назначают
    Все новости спорта

    Гризманн: Пенальти? Это была рука

    Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что пенальти в финале чемпионата мира против Хорватии (4:2) был заслуженным.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Арбитр Нестор Питана назначил 11-метровый в ворота хорватов после просмотра видеоповтора. Судья усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной.

    Гризманн реализовал пенальти и вывел Францию вперед (2:1).

  • Заработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давности
  • СМИ — о победе сборной Франции над командой Хорватии в финале ЧМ-2018
  • Сегодня

    • «Честно сказать, я еще до конца не понимаю, что произошло. Это был тяжелый чемпионат, и Кубок весит много.

    Очень горжусь этой командой и тренерским, медицинским штабом. Это уникальная команда.

    Нам удалось сделать нечто невероятное, написать новую страницу в истории, и мы теперь можем только наслаждаться этим моментом. А завтра будем праздновать уже со всеми французами.

    Что чувствовал, когда бил пенальти? Это была рука. Пенальти. Сосредоточился, постарался быть спокойным», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Обесцвеченный. Как Погба пожертвовал собой ради сборной Франции
  • Вчера в 17:57
    •
  • Прогноз
  • «Рудар» — «Спартак»
  • 1,78
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Лос-Анджелес» реванш?
  • «Лос-Анджелес» — «Портленд». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • «Спартак» продолжает подготовку к Лиге чемпионов
  • «Рудар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • Кому достанутся все пояса?
  • Мурат Гассиев — Александр Усик. Прогноз и ставки
  • 2,25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Успех на ЧМ-1966 остается единственным для сборной Англии Футбол От Кемпеса до Хёрста. Топ-5 финалов чемпионатов мираЛучшие финалы мундиалей в истории Вчера в 23:570
  • 20:18
    • Дешам стал третьим в истории чемпионом мира в статусе игрока и тренера
  • 20:07
    • Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2018
  • 18:40
    • Джокович обыграл Андерсона в финале Уимблдона
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович завоевал титул, обыграв в финале АндерсонаРезультаты заключительного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» 22:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два финала
  • 6,72
    •
  • 23:32
    • Гризманн: Пенальти? Это была рука
  • 23:14
    • Ракитич: Игроки сборной Хорватии отдали все силы, но не хватило удачи
  • 23:03
    • Модрич заслуженно получил «Золотой мяч», заявил Далич
    «Краснодар» Футбол Заточка рогов: «Краснодар» готовится к старту сезонаВсе о подготовке ФК «Краснодар» к новому сезону РФПЛ 21:540
  • 17:36
    • «Галатасарай» заинтересовался форвардом ЦСКА
  • 16:51
    • ЦСКА уверенно победил «Бешикташ»
  • 16:06
    • Ташаев помог «Спартаку» обыграть «Пролетер», «Динамо» разгромило «Арминию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие