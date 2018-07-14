Англия — не одна из четырех самых сильных команд мира, считает Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не является одной из четырех самых сильных сборных мира, хоть и заняла четвертое место на чемпионате мира.

Сборная Англии в субботу проиграла команде Бельгии со счетом 0:2 в матче за третье место на чемпионате мира.

«Работа тренера заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, искать способ добиться успеха. Дело не во мне — в сотрудниках, в болельщиках.

Сегодняшний матч был сложным. Мы играли против одной из сильнейших команд мира. Прошло мало дней после полуфинала, нам было необходимо освежить нашу сборную.

Во втором тайме мы показывали неплохой футбол, но всегда есть проблема контратак, здесь сказалось качество футболистов соперника. Но и у нас отлично сыграл Стоунз, Пикфорд замечательно провел весь турнир.

У нас нет иллюзий относительно нашего статуса. Да, мы закончили в четверке сильнейших, но мы не одна из четырех самых сильных команд мира.

Я не мог бы просить большего от своих футболистов, они получили громадный опыт», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

В полуфинале сборная Англии проиграла хорватам в дополнительное время.

«Нам не хватило 10 минут до финала. Это невероятный опыт. Сказалось недостаточное количество матчей на таком уровне.

Мы многого добились и понимаем, что нужно улучшать. Наши футболисты получили большой опыт, получили огромное наслаждение, играя в майках сборной Англии.

Нам было сложно войти в матч с Бельгией, мы быстро пропустили гол, чем еще больше осложнили ситуацию. Однако во втором тайме мы действовали хорошо — контролировали мяч.

Да, мы не создали много острых моментов, но я не мог бы просить большего у своих ребят», — резюмировал главный тренер сборной Англии. 0