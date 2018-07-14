ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной Бельгии«Золотое поколение» завоевало бронзу. Бельгия переписала свою историю
  • 18:52
    • Сборная Бельгии победила Англию и заняла третье место на ЧМ-2018
  • 21:52
    • Азар не исключил своего ухода из «Челси»
  • 21:41
    • Защитник «Спартака» впервые за семь месяцев вернулся в общую группу
  • 20:59
    • Англия — не одна из четырех самых сильных команд мира, считает Саутгейт
  • 20:28
    • Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв Серену Уильямс
    Все новости спорта

    Англия — не одна из четырех самых сильных команд мира, считает Саутгейт

    Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не является одной из четырех самых сильных сборных мира, хоть и заняла четвертое место на чемпионате мира.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Англии в субботу проиграла команде Бельгии со счетом 0:2 в матче за третье место на чемпионате мира.

    «Работа тренера заключается в том, чтобы вдохновлять игроков, искать способ добиться успеха. Дело не во мне — в сотрудниках, в болельщиках.

    Сегодняшний матч был сложным. Мы играли против одной из сильнейших команд мира. Прошло мало дней после полуфинала, нам было необходимо освежить нашу сборную.

    Во втором тайме мы показывали неплохой футбол, но всегда есть проблема контратак, здесь сказалось качество футболистов соперника. Но и у нас отлично сыграл Стоунз, Пикфорд замечательно провел весь турнир.

    У нас нет иллюзий относительно нашего статуса. Да, мы закончили в четверке сильнейших, но мы не одна из четырех самых сильных команд мира.

    Я не мог бы просить большего от своих футболистов, они получили громадный опыт», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    В полуфинале сборная Англии проиграла хорватам в дополнительное время.

    «Нам не хватило 10 минут до финала. Это невероятный опыт. Сказалось недостаточное количество матчей на таком уровне.

    Мы многого добились и понимаем, что нужно улучшать. Наши футболисты получили большой опыт, получили огромное наслаждение, играя в майках сборной Англии.

    Нам было сложно войти в матч с Бельгией, мы быстро пропустили гол, чем еще больше осложнили ситуацию. Однако во втором тайме мы действовали хорошо — контролировали мяч.

    Да, мы не создали много острых моментов, но я не мог бы просить большего у своих ребят», — резюмировал главный тренер сборной Англии. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Четыре проблемы «Трех львов»
  • 12/07/2018 в 14:42
    •
  • Прогноз
  • «Лос-Анджелес» — «Портленд»
  • 1,78
  • Послезавтра в 01:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович уверенно возьмет титул
  • Кевин Андерсон — Новак Джокович. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Возьмет ли «Лос-Анджелес» реванш?
  • «Лос-Анджелес» — «Портленд». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Обесцвеченный. Как Погба пожертвовал собой ради сборной ФранцииНа чемпионате мира-2018 полузащитник «МЮ» предстал другим игроком 17:570
  • 16:23
    • ЦСКА заинтересован в услугах экс-тренера сборной Испании
  • 14:28
    • «Челси» объявил о трансфере Жоржиньо
  • 12:18
    • Бой Гассиев — Усик может не состояться
    Анжелика Кербер Теннис Уимблдон. Уильямс уступила Кербер титул, Джокович остановил Надаля,Результаты очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» 20:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кому достанутся медали?
  • 3,50
    •
  • 21:59
    • Куртуа: Мы рады бронзе, хотя ехали сюда за золотом
  • 21:38
    • «Ростов» проиграл чешской «Славии»
  • 21:27
    • «Рубин» в контрольном матче уступил «Хайдуку»
    Викор Гончаренко Футбол Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКАВсе о подготовке московского ЦСКА к новому сезону РФПЛ 20:070
  • 11:25
    • Сарри — новый главный тренер «Челси»
  • 21:17
    • Триппьер уверен, что сборная Англии движется к светлому будущему
  • 20:47
    • Бельгия провела почти идеальный чемпионат мира, считает Азар
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие