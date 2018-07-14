Льорис не чувствует давления перед игрой с Хорватией

Голкипер сборной Франциирассказал, чего ждет от финального матча чемпионата мира против команды Хорватии.

«Стратегия — ответственность тренера. Он сделал все правильно и совершил чудо. Вместе мы смогли найти наилучшее решение. Талант игроков и усилия — в этом его заслуга. Все, что касается концентрации, — это работа тренерского штаба и результат их усилий. Надеемся, завтра нам представится возможность показать себя в полной красе.

Мы знаем, что творилось после матча с Бельгией во Франции. Прекрасно знаем соперника: они обладают хорошими физическими данными и волей к победе. Кроме того, хорваты показали, что обладают хорошим заделом. В этой команде есть что-то особенное.

Могу сказать, что у них собралось замечательное поколение. Я с большим уважением отношусь к этой команде. Они сыграли три матча по 120 минут — это говорит о многом. Завтра мы постараемся быть готовы к игре как физически, так и психологически. Мы должны доказать, что являемся футбольной страной.

Команда спокойна, мы не испытываем никакого давления. С самого начала турнира я отдаю себе отчет в том, какой путь мы прошли. Мы приняли все вызовы и завтра постараемся выйти на поле в лучшей форме. Нас ждет особенный матч, главный матч в жизни.

Для меня огромная привилегия играть на ЧМ и огромная честь представлять эту страну. Нам нравятся соревнования, нравится турнир. Мы должны завершить его на высокой ноте», — приводит слова Льориса «Чемпионат». 0