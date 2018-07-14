Дешам призвал команду сохранять спокойствие, уверенность и концентрацию

Главный тренер сборной Францииподелился ожиданиями от матча с командой Хорватии в финале чемпионата мира.

«Это огромное удовольствие и привилегия — играть в таком матче. Нет ничего лучше. Три самых важных слова: спокойствие, уверенность и концентрация. И все это — в нормальных пропорциях.

Килиан Мбаппе — молодой футболист, обладающий огромным талантом. На чемпионате мира он это доказал. Мое отношение к нему? Я общаюсь со всеми 23 футболистами, выполняющими одну и ту же работу. Но да, исходя из своего опыта, всегда уделяю немного больше внимания тем, кто моложе, для них это важнее. Мбаппе — умный парень, всегда внимательно слушает, знает, чего хочет.

Что же касается хорватской команды, ее футболисты обладают клубным опытом. А мы, начиная с первого матча, играли против соперников, у которых больше опыта. Да, моя сборная молодая. Но есть девять футболистов, выступавших на Евро-2016 и знающих, что необходимо делать на личном примере. Это помогает нам», — приводит слова Дешама «Спорт-Экспресс».

Матч Франция — Хорватия состоится 15 июля в «Лужниках». 0