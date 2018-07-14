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    Президент «Наполи» посоветовал Кавани снизить запросы по зарплате

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, на каких условиях он готов рассмотреть возвращение в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    Уругвайский бомбардир защищал цвета неаполитанцев с 2010 по 2013 годы.

    «Кавани зарабатывает 20 миллионов евро за 10 месяцев. Однако для выигрыша трофеев мало иметь в составе одного игрока. У нас был Игуаин, который покинул клуб за рекордные деньги, чтобы зарабатывать в два раза больше.

    У Кавани есть мой номер. Если он захочет, он может снизить свои запросы по зарплате, позвонить мне и связать с руководством ПСЖ. Знаю, что он хотел бы вернуться», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia. 0

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