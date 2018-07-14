Президент «Наполи» посоветовал Кавани снизить запросы по зарплате

Президент «Наполи»сообщил, на каких условиях он готов рассмотреть возвращение в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен»

Уругвайский бомбардир защищал цвета неаполитанцев с 2010 по 2013 годы.

«Кавани зарабатывает 20 миллионов евро за 10 месяцев. Однако для выигрыша трофеев мало иметь в составе одного игрока. У нас был Игуаин, который покинул клуб за рекордные деньги, чтобы зарабатывать в два раза больше.

У Кавани есть мой номер. Если он захочет, он может снизить свои запросы по зарплате, позвонить мне и связать с руководством ПСЖ. Знаю, что он хотел бы вернуться», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia. 0