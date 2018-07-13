ЧМ-2018 — лучший чемпионат мира в истории, заявил Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за два дня до финала чемпионата мира в России, подвел итоги турнира.

Итоговые пресс-конференции президента ФИФА по итогам чемпионатов мира — традиционное явление.

Однако Инфантино в первый раз в качестве президента ФИФА подводил черту под главным футбольным турниром — на эту должность его избрали два с половиной года назад.

«Это невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от пребывания здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал.

Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории.

Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира», — приводит слова Инфантино «Р-Спорт».

Инфантино добавил, что чемпионат мира помог России: с помощью турнира страна смогла показать себя с совершенно иной стороны.

«Это страна, которая богата своей культурой, историей человечества, и это можно увидеть, обнаружить во всех городах.

Это было замечательным приключением для всех, кто приехал сюда. Они почувствовали теплую атмосферу гостеприимства.

Думаю, что благодаря чемпионату мира многие предубеждения изменились, потому что все увидели настоящий характер россиян.

Россия стала настоящей футбольной державой, страной, где футбол стал частью ДНК… Наследие этого чемпионата мира поставит Россию среди тех стран, где футбол царит.

У россиян есть определенные планы, и ФИФА поддерживает страну, поддерживает РФС. Еще этот чемпионат мира повлиял на восприятие России всеми странами.

Мы находились во всех городах, и все, кто приезжал сюда, открыли для себя прекрасную, гостеприимную страну», — заявил Инфантино. 0