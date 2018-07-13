Идову готов сыграть на любой позиции в защите

Защитник, прибывший в расположение «Локомотива» на сборе в Австрии, поделился первыми впечатлениями от команды.

«Встретили очень хорошо и тепло. Юрий Семин пожелал удачи и сказал выкладываться на тренировках. Я поговорил с Коломейцевым. Саша рассказал про обстановку в команде и одноклубниках.

За последние несколько лет я играл на трех позициях: слева, справа и в центре обороны. Везде чувствую себя комфортно. Главное, выжимать из себя максимум и приносить пользу команде.

Впечатления от чемпионата мира только положительные. Уровень организации, стадионы — все супер!

Досадно, что Нигерия не смогла выйти из группы. В матче с Аргентиной не дотерпели четыре минуты. Но у нас молодая команда. Этот опыт необходим для дальнейшего развития и пригодится на следующем чемпионате мира», — приводит слова Идову официальный сайт «Локомотива». 0