Гризманн: «Золотой мяч» меня сейчас не волнует

Нападающий сборнойотметил, что его не волнует борьба заза несколько дней до финала чемпионата мира-2018.

«Золотой мяч» меня сейчас не волнует. Все мысли — о финале чемпионата мира. Я хочу выиграть Кубок мира.

Как остановить Модрича? Он — отличный, техничный игрок. Это все, что я вас скажу. Всю тактику нам расскажет тренер. У нас отличные игроки. Так что вполне можем победить Хорватию. Детально все разберет тренер, но главное — хорошо отобороняться«, — цитирует Гризманна "Спорт-Экспресс".

Решающий матч чемпионата мира между Францией и Хорватией пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". 0