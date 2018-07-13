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    Гризманн: «Золотой мяч» меня сейчас не волнует

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что его не волнует борьба за «Золотой мяч» за несколько дней до финала чемпионата мира-2018.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    «Золотой мяч» меня сейчас не волнует. Все мысли — о финале чемпионата мира. Я хочу выиграть Кубок мира.

    Как остановить Модрича? Он — отличный, техничный игрок. Это все, что я вас скажу. Всю тактику нам расскажет тренер. У нас отличные игроки. Так что вполне можем победить Хорватию. Детально все разберет тренер, но главное — хорошо отобороняться«, — цитирует Гризманна "Спорт-Экспресс".

    Решающий матч чемпионата мира между Францией и Хорватией пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". 0

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