Англичане пытались сжульничать, пока хорваты праздновали гол

На 110-й минуте матча полуфинала чемпионата мира футболисты сборнойпытались сжульничать и быстро забить, пока те праздновали победный гол.

Этот эпизод не попал в официальную трансляцию матча.

Когда хорваты забили второй гол, англичане побрели к центру поля, но, увидев, что соперник продолжает праздновать, Маркус Рашфорд и Джесси Лингард быстро разыграли мяч и помчались к хорватским воротам. Однако судья пресек их действия.

Согласно правилам, чтобы разыграть мяч с центра, необходимо, чтобы на половине поля команды, начинающей этот маневр, не было ни одного соперника. Англичане пытались воспользоваться тем обстоятельством, что почти все хорваты вышли за кромку поля, поздравляя автора гола Марио Манджукича. Но один из игроков сборной Хорватии помнил об этом правиле и оставался в пределах половины поля Англии. Таким образом, попытка англичан схитрить провалилась.

In case you missed it England tried to score against Croatia yesterday while they were celebrating. pic.twitter.com/TJmSvOvQ2w