Торрес продолжит карьеру в Японии

Нападающий, у которого истек контракт с мадридским, подписал контракт с, информирует пресс-служба японской команды.

Сообщается, что испанец за три года в Японии заработает 21,6 миллиона долларов. В новой команде Торрес будет играть под 9 номером.

34-летний Торрес является воспитанником «Атлетико», за который выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 год. Также форвард успел поиграть за такие клубы, как «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».

