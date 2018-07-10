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    Гол Юмтити бельгийцам вывел сборную Франции в финал ЧМ-2018

    Франция — Бельгия 1:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Франции одержала победу над командой Бельгии (1:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Франция — Бельгия
    Франция — Бельгия
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    Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Главный арбитр — Андрес Кунья из Уругвая.

  • ЧМ-2018. Франция — Бельгия 1:0
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    • Активнее встречу начали французы, беспокоя защиту бельгийцев стремительными прорывами Мбаппе, но подопечные Роберто Мартинеза быстро перехватили инициативу и к середине первого тайма сумели прижать «трехцветных» к их штрафной.

    Самый острый момент у ворот Франции возник на 21-й минуте — Феллайни зацепился за мяч после навеса с углового и оставил его Алдервейрелду, который с разворота пробил в левый угол, куда успел выпрыгнуть Льорис.

    К концу тайма сборной Франции удалось выровнять игру и создать не менее опасный момент. На 34-й минуте Гризманн закинул мяч направо на Мбаппе, который прострелил в пустую штрафную, куда немного не успел забежать и замкнуть передачу Оливье Жиру.

    Уже в компенсированное время Де Брейне опасно с фланга прострелил в штрафную сборной Франции, Юмтити не сумел прервать пас, махнув мимо мяча, который в итоге попал в руку не ожидавшего этого Ромелу Лукаку.

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    • Единственный мяч в матче был забит в начале второго тайма. На 51-й минуте Юмтити выскочил на подачу Гризманна с углового, опередив Феллайни, и головой срезал мяч в дальний угол.

    Французы продолжили атаковать, спустя пять минут создав отличный момент — устроив перед штрафной перепас в касание, который закончился пасом пяткой Мбаппе на Жиру, но Оливье в очередной раз не сумел попасть в створ.

    Бельгийцы всей командой пошли вперед, позволив французам быстро контртаковать по возможности. В середине второго тайма Де Брёйне подарил мяч Мбаппе, который убежал в контратаку, подключив к ней Гризманна, а тот пасом нашёл Жиру, у которого не получился поспешный удар с ходу.

    В концовке тайма бельгийцы попытались устроить навал, но сборная Франции грамотно сушила игру, не забывая остро контратаковать, и в итоге доведя дело до минимальной победы.

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    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Финал ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, в Москве, игра за третье место — в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге.

    ЧМ-2018. 1/2 финала
    Франция — Бельгия — 1:0 (0:0)
    Гол: Юмтити, 51Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Н`Зонзи, 85)Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Шадли (Батшуайи, 90+1), М.Дембеле (Мертенс, 60), Витсель, Феллаини (Феррейра-Карраско, 80), Де Брейне, Э.Азар, ЛукакуПредупреждения: Э.Азар, 63. Алдервейрелд, 71. Канте, 87. Мбаппе, 90+3. Фертонген, 90+4
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