Франция — Бельгия 1:0, обзор матча

одержала победу над командой(1:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Главный арбитр — Андрес Кунья из Уругвая.

Активнее встречу начали французы, беспокоя защиту бельгийцев стремительными прорывами Мбаппе, но подопечные Роберто Мартинеза быстро перехватили инициативу и к середине первого тайма сумели прижать «трехцветных» к их штрафной.

Самый острый момент у ворот Франции возник на 21-й минуте — Феллайни зацепился за мяч после навеса с углового и оставил его Алдервейрелду, который с разворота пробил в левый угол, куда успел выпрыгнуть Льорис.

К концу тайма сборной Франции удалось выровнять игру и создать не менее опасный момент. На 34-й минуте Гризманн закинул мяч направо на Мбаппе, который прострелил в пустую штрафную, куда немного не успел забежать и замкнуть передачу Оливье Жиру.

Уже в компенсированное время Де Брейне опасно с фланга прострелил в штрафную сборной Франции, Юмтити не сумел прервать пас, махнув мимо мяча, который в итоге попал в руку не ожидавшего этого Ромелу Лукаку.

Единственный мяч в матче был забит в начале второго тайма. На 51-й минуте Юмтити выскочил на подачу Гризманна с углового, опередив Феллайни, и головой срезал мяч в дальний угол.

Французы продолжили атаковать, спустя пять минут создав отличный момент — устроив перед штрафной перепас в касание, который закончился пасом пяткой Мбаппе на Жиру, но Оливье в очередной раз не сумел попасть в створ.

Бельгийцы всей командой пошли вперед, позволив французам быстро контртаковать по возможности. В середине второго тайма Де Брёйне подарил мяч Мбаппе, который убежал в контратаку, подключив к ней Гризманна, а тот пасом нашёл Жиру, у которого не получился поспешный удар с ходу.

В концовке тайма бельгийцы попытались устроить навал, но сборная Франции грамотно сушила игру, не забывая остро контратаковать, и в итоге доведя дело до минимальной победы.

В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Англии. Матч пройдет 11 июля в столичных «Лужниках». (прогноз)

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Финал ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, в Москве, игра за третье место — в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге.