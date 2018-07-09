ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона ХалепПоловина позади. Рекорд Родины и провал Халеп
  • 12:37
    • Зобнин — лидер ЧМ-2018 по пробегу
  • 10:56
    • Педро Рошу зовут в «Крузейро»
  • 10:29
    • СМИ: ЦСКА готов выкупить Мусу у «Лестера»
  • 10:14
    • ПСЖ может подписать Коутиньо
  • 09:56
    • Черышев поддержал Смолова
    Все новости спорта

    Вальдано: Роналду проиграет от ухода из «Реала»

    Футбол Испании Примера Реал Мадрид Трансферы Ювентус Календарь Примеры
    Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможную продажу Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Не считаю уход из "Реала" правильным шагом умного футболиста, а ведь Криштиану — именно такой. Если он покинет "Реал" то однозначно проиграет больше, чем клуб. Тем не менее, все равно считаю Криштиану уникальным игроком. Не жду, что в следующих поколения появятся новые Роналду или Месси. Это настоящие монстры футбола», — цитирует Вальдано Onde Cero.

    «Ювентус» якобы предложил игроку годовой оклад в размере 30 млн евро и контракт, рассчитанный на четыре сезона, до лета 2022 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-3 игрока, которых нам открыл ЧМ-2018
  • 07/07/2018 в 11:53
    •
  • Прогноз
  • «Викингур» — ХИК
  • 1,68
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проведет ли Федерер много времени на корте?
  • Роджер Федерер — Адриан Маннарино. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Справится ли Циципас с подачей Изнера?
  • Джон Изнер — Стефанос Циципас. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Слуцкий постарается удивить Фонсеку
  • «Шахтер Донецк» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 1,82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игорь Акинфеев Футбол Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалемО главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:441
    Короче, ЧМ. 7 и 10 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 07:20
    • «Интеру» нужен защитник ЦСКА
  • 07:07
    • Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN
    Эгидиюс Каваляускас защитил титул Бокс Каваляускас защитил титул, Руис-младший победил ветеранаВсе события уик-энда в профессиональном боксе Вчера в 10:510
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов против Джоковича
  • 3,58
    •
  • 13:22
    • В Москве прошел футбольный матч с участием Плющенко и звезд футбола
  • 13:04
    • Молина заменил Йерро в Федерации футбола Испании
  • 12:50
    • Новичок ЦСКА Бекао: Меня можно назвать быстрым защитником
    Фотогалерея ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)Сборная России уступила в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватии в серии пенальти 3:4. Лучшие фото матча 07/07/2018 в 22:16
  • 12:02
    • Манджукич: С Англией будем биться до конца
  • 11:50
    • Вальдано: Роналду проиграет от ухода из «Реала»
  • 11:35
    • В Бразилии осудили травлю Фернандиньо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие