Вальдано: Роналду проиграет от ухода из «Реала»

Бывший директорпрокомментировал возможную продажу

«Не считаю уход из "Реала" правильным шагом умного футболиста, а ведь Криштиану — именно такой. Если он покинет "Реал" то однозначно проиграет больше, чем клуб. Тем не менее, все равно считаю Криштиану уникальным игроком. Не жду, что в следующих поколения появятся новые Роналду или Месси. Это настоящие монстры футбола», — цитирует Вальдано Onde Cero.

«Ювентус» якобы предложил игроку годовой оклад в размере 30 млн евро и контракт, рассчитанный на четыре сезона, до лета 2022 года. 0