ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВечеринка закончилась. Дальше идут хорваты
    Короче, ЧМ. 7 и 10 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 15:53
    • Колосков: Проблема Смолова — в психологии, его нужно поддержать
  • 15:02
    • Сборная Испании завершила сотрудничество с Йерро
  • 12:09
    • Головин занял третье место в списке главных открытий ЧМ-2018
  • 11:34
    • Дзюба — лидер ЧМ-2018 по выигранным верховым единоборствам
    Все новости спорта

    Колосков: Проблема Смолова — в психологии, его нужно поддержать

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Краснодар Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал провал форварда сборной России Федора Смолова на чемпионате мира-2018, а также призвал поддержать игрока.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Его нужно поддержать. Мы знаем, что в течение последних лет он был лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Знаем способности Смолова, они отвечают всем требованиям европейского и мирового футбола. Это очень талантливый игрок. Почему не получилось? Нужно разговаривать об этом с Черчесовым. Федор же работал в общей группе, проходил ту же подготовку и должен был находиться в тех же кондициях, что и все остальные в сборной.

    Очевидно, что дело в психологии — других проблем не вижу. Неудачно пробитый пенальти не свидетельствует о недостатке мастерства. Может быть, у Смолова возникли какие-то психологические проблемы, связанные с переходом из одного клуба в другой, может, личные…», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

    «На этом футбол не заканчивается. Осенью начинается новый цикл. Понятно, что Смолов — один из главных кандидатов в сборную. Тем более, форвард извинился после матча за свой промах, здорово играл, постоянно отрабатывал в обороне, выкладывался полностью. Но готовность оказалась ниже той, что мы ожидали», — добавил Колосков.

    Напомним, Смолов не сумел отличиться на чемпионате мира-2018, а также реализовать свой послематчевый пенальти в матче 1/4 финала против Хорватии. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная России заставила себя полюбить
  • 02:16
    •
  • Прогноз
  • «Шахтер Донецк» — «Витесс»
  • 1,82
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нью-йоркское дерби порадует голами
  • «Нью Йорк Сити» — «Нью Йорк РБ». Прогноз и ставки
  • 1,66
    •
  • Проведет ли Федерер много времени на корте?
  • Роджер Федерер — Адриан Маннарино. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Справится ли Циципас с подачей Изнера?
  • Джон Изнер — Стефанос Циципас. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игорь Акинфеев Футбол Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалемО главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:440
  • 08:08
    • Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры
  • 23:52
    • Сборная России по пенальти уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018
  • 15:32
    • Испанский тренер покинул сборную России и ЦСКА
    Фотогалерея ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)Сборная России уступила в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватии в серии пенальти 3:4. Лучшие фото матча Вчера в 22:16
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Все внимание на Белоруссию
  • 4,51
    •
  • 15:14
    • Пейчинович продолжит карьеру в Китае
  • 12:24
    • «Финикс» подписал новый контракт с лидером команды
  • 11:48
    • Кутепова переполняет гордость за сборную России
    Гарри Кейн Футбол Англичане скучно закрыли ЧМ-2018 в СамареПобеда сборной Англии над Швецией в 1/4 финала ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:140
  • 09:16
    • «Шарлотт» обменял Мозгова в «Орландо»
  • 08:17
    • Самедов принял решение уйти из сборной после ЧМ-2018     Короче, ЧМ. 6 и 7 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие