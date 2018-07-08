Колосков: Проблема Смолова — в психологии, его нужно поддержать

Почетный президент РФСпрокомментировал провал форвардана чемпионате мира-2018, а также призвал поддержать игрока.

«Его нужно поддержать. Мы знаем, что в течение последних лет он был лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Знаем способности Смолова, они отвечают всем требованиям европейского и мирового футбола. Это очень талантливый игрок. Почему не получилось? Нужно разговаривать об этом с Черчесовым. Федор же работал в общей группе, проходил ту же подготовку и должен был находиться в тех же кондициях, что и все остальные в сборной.

Очевидно, что дело в психологии — других проблем не вижу. Неудачно пробитый пенальти не свидетельствует о недостатке мастерства. Может быть, у Смолова возникли какие-то психологические проблемы, связанные с переходом из одного клуба в другой, может, личные…», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

«На этом футбол не заканчивается. Осенью начинается новый цикл. Понятно, что Смолов — один из главных кандидатов в сборную. Тем более, форвард извинился после матча за свой промах, здорово играл, постоянно отрабатывал в обороне, выкладывался полностью. Но готовность оказалась ниже той, что мы ожидали», — добавил Колосков.

Напомним, Смолов не сумел отличиться на чемпионате мира-2018, а также реализовать свой послематчевый пенальти в матче 1/4 финала против Хорватии. 0