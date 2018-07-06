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    Франция не ограничится полуфиналом на ЧМ-2018, заявил Погба

    Сборная Франции Футбол Франции Сборная Уругвая Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Футболист сборной Франции Поль Погба после победы над командой Уругвая заявил, что полуфинал чемпионата мира — не окончательная цель его команды.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    Сборная Франции в пятницу в Нижнем Новгороде обыграла уругвайцев в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со счетом 2:0. В полуфинале французы сыграют с победителем встречи Бразилия — Бельгия.

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    • «Мы счастливы, что победили, что тут ещё скажешь.

    Что касается Гризманна, то он старается делать все для команды, он всегда решителен, даже если его критикуют. Не трогайте его, не критикуйте!

    Шансы на финал? Мы счастливы, что вышли в полуфинал, но мы продолжаем путь на чемпионате мира. Это не окончательная пристань для французского корабля», — сказал Погба «Р-Спорт». 0

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