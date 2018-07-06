Бразилия — Бельгия 0:2 после первого тайма

Сборнаяведет в счете после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с(2:0).

Встреча проходит в Казани. Главный арбитр встречи — серб Милорад Мажич.

Бразильцы по ходу всего тайма владели мячом и активно шли вперед, но сборная Бельгии успешно контратаковала и добилась положительного результата в двух атаках.

Сначала после подачи углового и удара Венсана Компани мяч в свои ворота подправил Фернандиньо. На 31-й минуте европейцы провели очередную контратаку: Кевин Де Брейне получил мяч возле линии штрафной и пробил точно в нижний угол — у Алиссона не было никаких шансов.

Бразилия тоже создала несколько голевых моментов, в одном из которых Тиаго Силва пробил коленом, но мяч попал в каркас ворот. В других эпизодах в игру удачно вступал голкипер Тибо Куртуа.

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