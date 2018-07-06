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    Бельгийцы дважды забили Бразилии в первом тайме

    Бразилия — Бельгия 0:2 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии ведет в счете после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Бразилией (2:0).

    Де Брейне — автор второго гола бельгийцев
    Де Брейне — автор второго гола бельгийцев
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    Встреча проходит в Казани. Главный арбитр встречи — серб Милорад Мажич.

    Бразильцы по ходу всего тайма владели мячом и активно шли вперед, но сборная Бельгии успешно контратаковала и добилась положительного результата в двух атаках.

    Сначала после подачи углового и удара Венсана Компани мяч в свои ворота подправил Фернандиньо. На 31-й минуте европейцы провели очередную контратаку: Кевин Де Брейне получил мяч возле линии штрафной и пробил точно в нижний угол — у Алиссона не было никаких шансов.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия 1:2
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    • Бразилия тоже создала несколько голевых моментов, в одном из которых Тиаго Силва пробил коленом, но мяч попал в каркас ворот. В других эпизодах в игру удачно вступал голкипер Тибо Куртуа.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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