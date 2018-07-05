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    Смолов может перейти в «Локомотив»

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    Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может этим летом перейти в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Федор Смолов
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    После окончания сезона-2017/18 железнодорожники расстались с португальцем Эдером и бразильцем Ари, у которых закончились аренды. Если продление сотрудничества с первым еще возможно, то с вторым — практически исключено.

    В линии атаки у чемпионов России остаются 33-летний Фарфан (перуанец не смог провести третий матч группового турнира ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем), возвращенный из «Рубина» 21-летний Рифат Жемалетдинов и 29-летний Портнягин, у которого закончилась аренда в «Урале».

    По информации издания, в «Локо» раздумывают над возможным приобретением Смолова. «Краснодар» при получении достойного предложения способен отпустить своего лучшего бомбардира.

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    «Быкам» предстоит старт в Лиге Европы, тогда как железнодорожникам в Лиге чемпионов, что более привлекательно для футболиста. 0

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