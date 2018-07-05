Ассоциации футбола Аргентины хочет пригласить Гвардиолу

Руководители Ассоциации футбола Аргентины (AFA) хотят начать сотрудничество с, информирует TN Deportivo.

Функционеры уверены, что испанец стал бы идеальным наставником сборной, ведь он отлично ладит с лидером команды Лионелем Месси.

Веротяно, AFA предложит Гвардиоле контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. Половину готова платить сама ассоциация, другую половину — группа бизнесменов из Аргентины.

Недавно Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года. С зарплатой 23 миллиона евро в год он является самым высокооплачиваемым тренером мира.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли вылетела на стадии 1/8 финала. 0