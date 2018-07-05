Ассоциации футбола Аргентины хочет пригласить Гвардиолу

Пеп Гвардиола
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Функционеры уверены, что испанец стал бы идеальным наставником сборной, ведь он отлично ладит с лидером команды Лионелем Месси.
Веротяно, AFA предложит Гвардиоле контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. Половину готова платить сама ассоциация, другую половину — группа бизнесменов из Аргентины.
Недавно Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года. С зарплатой 23 миллиона евро в год он является самым высокооплачиваемым тренером мира.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли вылетела на стадии 1/8 финала. 0