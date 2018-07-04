ФК «Сочи» представил свой логотип

Футбольный клуб, образованный после переезда в Сочи санкт-петербургского, представил логотип команды. Об этом сообщает Twitter клуба.

Логотип выполнен в желто-синей гамме. На нем изображен леопард, футбольный мяч, а также размещена надпись «Футбольный клуб Сочи».

Стоит отметить, что леопард также изображен на логотипе хоккейного клуба «Сочи», который был основан в 2014 году.

Эмблема клуба была выбрана в результате голосования болельщиков в социальной сети «ВКонтакте», в котором приняли участие более 8,5 тысяч человек.

Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Фишт», который вмещает 47 659 зрителей. 0