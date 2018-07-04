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    ФК «Сочи» представил свой логотип

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    Футбольный клуб «Сочи», образованный после переезда в Сочи санкт-петербургского «Динамо», представил логотип команды. Об этом сообщает Twitter клуба.

    Логотип ФК «Сочи»
    Логотип ФК «Сочи»
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    Логотип выполнен в желто-синей гамме. На нем изображен леопард, футбольный мяч, а также размещена надпись «Футбольный клуб Сочи».

    Стоит отметить, что леопард также изображен на логотипе хоккейного клуба «Сочи», который был основан в 2014 году.

    Эмблема клуба была выбрана в результате голосования болельщиков в социальной сети «ВКонтакте», в котором приняли участие более 8,5 тысяч человек.

    Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Фишт», который вмещает 47 659 зрителей. 0

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