Короче, ЧМ. 3 и 6 июля

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Определились еще два четвертьфиналиста мундиаля. Всем сюда!

Швеция — Швейцария. В первом тайме швейцарцы больше владели мячом, а шведы контратаковали, но ничего путного у них не получалось. Даже если моменты и появлялись, то футболисты регулярно били в сторону трибун. После перерыва это действо продолжилось, но с той лишь разницей, что однажды один швед все-таки попал в ворота. Не без помощи рикошета, но тем не менее. Фамилия счастливчика — Форсберг. Итог — 1:0 (фото, видео)

Хочу знать больше! Самый скучный матч плей-офф

Колумбия — Англия. Чудеса бывают! Доказано Англией (фото, видео). Когда англичане повели в счете (в шестом матче кряду отличился Гарри Кейн), южноамериканцы переключились с нытья на футбол, но явных моментов толком и не создали. А Фалькао до 86-й минуты и вовсе ни разу не пробил по воротам. Все перевернулось в добавленное время, когда высоченный Мина пробил с отскоком от земли и восстановил статус-кво. Ну а кончилось все серией пенальти. Первым сплоховал Хендерсон, зато следом дважды ошиблись колумбийцы. Англия пробилась в четвертьфинал ЧМ впервые за 12 лет.

Это всё?

Российские автобусы котируются на мировом рынке. Не верите? Защитники сборной России Илья Кутепов и Марио Фернандес попали в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018 по версии Bleacher Report.

Что в пятницу?

6 июля Нижний Новгород и Казань примут первые четвертьфинальные матчи мундиаля.

Уругвай — Франция. Поль Погба допускает непростительное количество позиционных ошибок? Да кого это волнует, когда у Франции есть Килиан Мбаппе? Но впереди — Уругвай. Против которого нужно будет играть первым номером. И у которого есть пара Суарес-Кавани — а это метафизика. Диагональные передачи на 30 метров и парадоксальное чувство друг друга. Будет интересно!

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Бразилия — Бельгия. Бразилия — самая тактически зрелая команда мундиаля — встретится с Бельгией, о чьих сумасшедших контратаках уже слагают легенды. Кого увидим в полуфинале? Неймара, Коутиньо и Жезуса или де Брейне, Азара и Лукаку? Да кто б туда ни пробрался, мы от этого не проиграем.

Помогите сделать ставку! Прогноз: Уругвай — Франция

Кстати, где смотреть?

Уругвай — Франция — Россия-1, 16:45

Бразилия — Бельгия — Россия-1, 20:45

Это всё интересно, хочу ещё! Всё равно легенды. Месси и Роналдо снова без кубка мира

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