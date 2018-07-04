Короче, ЧМ. 3 и 6 июля

Что вчера?
Определились еще два четвертьфиналиста мундиаля. Всем сюда!
Швеция — Швейцария. В первом тайме швейцарцы больше владели мячом, а шведы контратаковали, но ничего путного у них не получалось. Даже если моменты и появлялись, то футболисты регулярно били в сторону трибун. После перерыва это действо продолжилось, но с той лишь разницей, что однажды один швед все-таки попал в ворота. Не без помощи рикошета, но тем не менее. Фамилия счастливчика — Форсберг. Итог — 1:0 (фото, видео)
Колумбия — Англия. Чудеса бывают! Доказано Англией (фото, видео). Когда англичане повели в счете (в шестом матче кряду отличился Гарри Кейн), южноамериканцы переключились с нытья на футбол, но явных моментов толком и не создали. А Фалькао до 86-й минуты и вовсе ни разу не пробил по воротам. Все перевернулось в добавленное время, когда высоченный Мина пробил с отскоком от земли и восстановил статус-кво. Ну а кончилось все серией пенальти. Первым сплоховал Хендерсон, зато следом дважды ошиблись колумбийцы. Англия пробилась в четвертьфинал ЧМ впервые за 12 лет.
Это всё?
Российские автобусы котируются на мировом рынке. Не верите? Защитники сборной России Илья Кутепов и Марио Фернандес попали в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018 по версии Bleacher Report.
Что в пятницу?
6 июля Нижний Новгород и Казань примут первые четвертьфинальные матчи мундиаля.
Уругвай — Франция. Поль Погба допускает непростительное количество позиционных ошибок? Да кого это волнует, когда у Франции есть Килиан Мбаппе? Но впереди — Уругвай. Против которого нужно будет играть первым номером. И у которого есть пара Суарес-Кавани — а это метафизика. Диагональные передачи на 30 метров и парадоксальное чувство друг друга. Будет интересно!
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Бразилия — Бельгия. Бразилия — самая тактически зрелая команда мундиаля — встретится с Бельгией, о чьих сумасшедших контратаках уже слагают легенды. Кого увидим в полуфинале? Неймара, Коутиньо и Жезуса или де Брейне, Азара и Лукаку? Да кто б туда ни пробрался, мы от этого не проиграем.
Кстати, где смотреть?
Уругвай — Франция — Россия-1, 16:45
Бразилия — Бельгия — Россия-1, 20:45
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