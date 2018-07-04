Билялетдинов: В матче с датчанами Хорватия не впечатлила

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча национальной команды в 1/4 финала ЧМ-2018.

Сборная России в 1/8 финала ЧМ переиграла в серии послематчевых пенальти команду Испании. За выход в полуфинал команда Станислава Черчесова поборется с Хорватией.

«У хорватов очень хорошая и крепкая сборная, но в плей-офф с датчанами они не показались мне более сильной командой, так что с ними можно играть.

Наша сила в том, что мы нашли свой футбол, в который играли на протяжении четырех игр чемпионата мира, поэтому становится видно, что это уже почерк команды. Плюс свои стены сильно помогают, поддержка болельщиков идет нам в плюс.

Многие команды сильно прогрессируют в сравнении с прошлыми турнирами. У сборной России это касается организации игры.

Результат порадовал, все идет от него, эмоциональный и психологический фон. Но какого-то изящного футбола нет, хотя организация игры команды очень хорошая, у нас порядок бьет класс», — сказал Билялетдинов ТАСС.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Четвертьфинальный матч мирового первенства по футболу между командой России и Хорватии пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля. 0