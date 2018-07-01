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    ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
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    Акинфеев: Не всегда же испанцам должно везти?

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    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над Испанией (1:1, по пенальти — 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    «Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть. Получилось. Не всегда же испанцам должно везти? Слава богу.

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    • Не было ли это стечением обстоятельств? Думаю, этот вопрос сейчас неуместен. Мы выиграли. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я уже перед турниром много раз говорил, что мы должны объединиться. Думаю, мы это сделали.

    Мы проводим фантастический чемпионат, и я думаю, что не только наши болельщики, но и болельщики других стран окунулись в эту атмосферу и поняли, что Россия — это страна, где умеют играть в футбол, хотят играть в футбол и умеют организовывать праздники», — сказал Акинфеев в эфире «Все на матч». 0

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