Йерро: Россия — опасный соперник

Фернандо Йерро
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«Мы знаем, как играет сборная России. Они активно используют фланги и навесы. Это делает их очень опасными соперниками. Также не стоит забывать о том, что они будут играть на домашнем стадионе перед своими фанатами, которые будут их поддерживать.
Игроки сборной Испании взволнованы, они очень хорошо тренируются и с нетерпением ждут фазы плей-офф», — цитирует Йерро Marca.
Встреча между Россией и Испанией состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», начало игры — в 17:00 по московскому времени. 0