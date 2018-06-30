Йерро: Россия — опасный соперник

Главный тренер сборнойперед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 противзаявил, что хорошо изучил соперника.

«Мы знаем, как играет сборная России. Они активно используют фланги и навесы. Это делает их очень опасными соперниками. Также не стоит забывать о том, что они будут играть на домашнем стадионе перед своими фанатами, которые будут их поддерживать.

Игроки сборной Испании взволнованы, они очень хорошо тренируются и с нетерпением ждут фазы плей-офф», — цитирует Йерро Marca.

Встреча между Россией и Испанией состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», начало игры — в 17:00 по московскому времени. 0