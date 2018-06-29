ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия потеряла баланс между гармонией и конкуренцией внутри командыТри главные причины неудачи Германии на ЧМ-2018
  • 22:18
    • Назначены арбитры на матч Испания — Россия
  • 19:51
    • ЦСКА сыграл вничью с 5-й командой чемпионата Австрии
  • 18:28
    • Возняцки вышла в финал турнира в Истбурне
  • 17:49
    • «Ювентус» заключил новые контракты с двумя ветеранами
  • 16:52
    • «Челси» готов заплатить за Головина 27 миллионов фунтов
    Все новости спорта

    «Ростов» обыграл «Партизан»

    Ростов РФПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РФПЛ
    ФК «Ростов» одержал победу над сербским «Партизаном» (2:0) в контрольном матче, состоявшемся на сборах в Австрии.

    «Ростов»
    «Ростов»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    На 20-й минуте Резиуан Мирзов здорово обыгрался с партнером и точно пробил в угол ворот с линии штрафной — 1:0.

    Спустя минуту голом отличился Калачев. Тимофей получил мяч и эффектно отправил его в сетку.

    Товарищеский матч
    «Ростов» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:0 (2:0)
    Голы: «Ростов»: Абаев (Песьяков, 46), Макеев (Паршивлюк, 46), Логашов (Плиев, 46), Вилюш (Бобен, 46), Шанбиев (Ионов, 46), Гацкан (Щадин, 46), Калачев (Гулиев, 46), Скопинцев (Зуев, 46), Салетрос (Маер, 46), Мирзов (Сапета, 46), Панюков (Шомуродов, 46)Предупреждения: Гацкан, 10. Плиев, 50
    Мирзов, 20 (1:0). Калачев, 21 (2:0) 0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дублеры Англии и Бельгии сыграли в поддавки
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • Франция – Аргентина
  • 2,35
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли «Миннесота» статус домашней команды?
  • «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Лишится ли Месси надежды на трофей?
  • Франция – Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2,35
    •
  • Роналду против надежной обороны Уругвая
  • Уругвай — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Англичане были вялыми Футбол Дневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатияО главных событиях пятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:330
  • 13:48
    • РФС назвал лауреатов сезона 2017/2018
  • 13:37
    • В «Спартаке» может появиться еще один представитель Кабо-Верде
  • 13:24
    • Федерер встретится с Лайовичем в первом круге Уимблдона
    Эден Азар на поле так и не вышел Футбол Дублеры Англии и Бельгии сыграли в поддавкиСтранный матч в Калининграде — разбор 02:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Радваньска остановит прорыв Соболенко
  • 4,59
    •
  • 22:11
    • Сантуш: В матче с Уругваем мы ничего не пожалеем для победы
  • 21:48
    • Силва: Мне нравится «Фишт», надеемся обыграть здесь Уругвай
  • 21:32
    • «Ростов» обыграл «Партизан»
    Фотогалерея ЧМ-2018. Англия — Бельгия 0:1Сборная Бельгии обыграла Англию 1:0 в последнем матче группы G и заняла в ней первое место. Лучшие фото Вчера в 22:36
  • 13:11
    • Шарапова сыграет с Дьяченко на старте Уимблдона
  • 10:42
    • «Спартак» отказался продавать Промеса в китайский клуб
  • 21:24
    • «Локомотив» не справился с клубом второго дивизиона Австрии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие