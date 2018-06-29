«Ростов» обыграл «Партизан»

На 20-й минуте Резиуан Мирзов здорово обыгрался с партнером и точно пробил в угол ворот с линии штрафной — 1:0.
Спустя минуту голом отличился Калачев. Тимофей получил мяч и эффектно отправил его в сетку.
Товарищеский матч
«Ростов» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:0 (2:0)
Голы: «Ростов»: Абаев (Песьяков, 46), Макеев (Паршивлюк, 46), Логашов (Плиев, 46), Вилюш (Бобен, 46), Шанбиев (Ионов, 46), Гацкан (Щадин, 46), Калачев (Гулиев, 46), Скопинцев (Зуев, 46), Салетрос (Маер, 46), Мирзов (Сапета, 46), Панюков (Шомуродов, 46)Предупреждения: Гацкан, 10. Плиев, 50