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    Тунис выиграл у Панамы и занял третье место в группе G

    Панама — Тунис 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Панамы Сборная Туниса Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Туниса одержала победу над командой Панамы в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Футболисты сборной Туниса
    Футболисты сборной Туниса
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    Встреча группы G, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 2:1.

    Панамцы вышли вперед на 33-й минуте, когда Хосе Родригес из-за пределов штрафной сильно пробил в правый угол, но попал в Яссина Мерию, от которого мяч срикошетил в другую сторону, застав вратаря сборной Туниса врасплох.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Африканцы отыгрались на 51-й минуте. Вахби Хазри с правого края штрафной прострелил во вратарскую на Фахреддина Бен Юссефа, который в касание вколотил мяч в сетку.

  • ЧМ-2018. Панама — Тунис 1:2
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    • Победный гол на 66-й минуте забил Хазри, замкнувший прострел Уссамы Хаддади.

    Сборная Туниса набрала три очка и заняла третье место в турнирной таблице. Панама с нулем на счету расположилась на четвертой позиции. Обе команды не смогли выйти в плей-офф.

    ЧМ-2018. Группа G
    Панама – Тунис – 1:2 (1:0)
    Голы: 1:0 – 33, автогол Мерья, 1:1 – 51 Бен-Юссеф, 1:2 – 66 ХазриПанама: Пенедо, Торрес (Техада, 56), Овалье, Мачадо, Эскобар, Барсенас, Авила (Арройо, 81), Годой, Гомес, Родригес, Торрес (Каммингз, 46)Тунис: Матлути, Бедуи, Хаддади, Наггез, Мерья, Сасси (Бадри, 46), Скири, Слити (Халиль, 77), Шалали, Хазри (Срарфи, 89), Бен-ЮссефПредупреждения: Сасси (44), Бадри (71), Авила (78), Гомес (80), Шалали (90+3), Техада (90+5).
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