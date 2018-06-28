Панама — Тунис 1:2, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы G, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 2:1.

Панамцы вышли вперед на 33-й минуте, когда Хосе Родригес из-за пределов штрафной сильно пробил в правый угол, но попал в Яссина Мерию, от которого мяч срикошетил в другую сторону, застав вратаря сборной Туниса врасплох.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Африканцы отыгрались на 51-й минуте. Вахби Хазри с правого края штрафной прострелил во вратарскую на Фахреддина Бен Юссефа, который в касание вколотил мяч в сетку.

Победный гол на 66-й минуте забил Хазри, замкнувший прострел Уссамы Хаддади.

Сборная Туниса набрала три очка и заняла третье место в турнирной таблице. Панама с нулем на счету расположилась на четвертой позиции. Обе команды не смогли выйти в плей-офф.