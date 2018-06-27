«Ливерпуль» представил Кейта

провел презентацию новичка команды — гвинейского полузащитника

Наби Кейта twitter.com/lfc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе «красных» Кейта будет выступать под №8, который оставался свободным после ухода из команды Стивена Джеррарда.

«Когда я наблюдал за тем, как "Ливерпуль" играл в прошлом сезоне, мне хотелось стать частью этой команды. Я хочу помочь "Ливерпуль" провести даже более успешный сезон, нежели прошлый. Я общался с Садио Мане, который много мне рассказал о клубе и о команде. Также мотивацией для перехода в "Ливерпуль" для меня стали слова Юргена Клоппа, который рассказал мне о планах команды», — отметил Кейта.

Напомним, Кейта перешел в «Ливерпуль» из РБ «Лейпциг».

В прошлом сезон 23-летний хавбек забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах немецкой Бундеслиги. 0