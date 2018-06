Представлен мяч плей-офф ЧМ-2018

Во вторник, 26 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Аdidas представили официальный мяч стадии плей-офф чемпионата мира-2018.

Новинка получила название Telstar 18 Mechta и отличается ярким дизайном с красно-оранжевой расцветкой.

Create the dream.

Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P