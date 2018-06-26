Левников назвал достойной работу Карасева на матче Австралия – Перу

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал работу российской бригады арбитров во главе сна матче ЧМ-2018 Австралия – Перу.

«Хочу поздравить бригаду Сергея Карасева с дебютом на чемпионате мира, в целом они отсудили хорошо, получили колоссальный опыт, который будет ими использован в дальнейшем.

Для Карасева это был хороший матч, он провел игру не хуже, чем многие другие судьи, работал достойно.

Если бы я мог назначить его на следующую игру, я бы его назначил. Надежда всегда есть, каждый судья на чемпионате мира после успешной игры мечтает получить следующий матч. Судейский комитет ФИФА решает, кому какую игру давать», — цитирует Левникова «Р-Спорт». 0