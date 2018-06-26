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    Сборная Перу обыграла Австралию в последнем матче на ЧМ-2018

    Австралия — Перу 0:2, итоги матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австралии Сборная Перу Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Перу одержала победу над командой Австралии (2:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Австралия — Перу
    Австралия — Перу
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    Матч 3-го тура квартета C проходил в Сочи. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев из России.

    Австралийцы попытались захватить преимущество, но дальше центра поля им с мячом продвинуться чаще всего не удавалось.

  • ЧМ-2018. Австралия — Перу 0:2
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    • Перуанцам, в свою очередь, удалось забить в одной из контратак на 18-й минуте: Андре Каррильо после навеса от партнера пушечным ударом в касание отправил мяч в сетку ворот из пределов штрафной.

    В дальнейшем у австралийцев начало получаться создавать угрозу воротам соперника, но забить так и не удалось. В одном из эпизодов Трент Сейнсбери подставлял голову после подачи со штрафного, но не попал в створ ворот.

    А на 50-й минуте перуанцы удвоили счет. Прошла передача на Хосе Паоло Герреро, тот положил корпус и отправил мяч в дальний угол.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Перу набрала 3 очка и заняла третье место в группе С, у Австралии 1 очко и четвертое место. Обе команды завершили выступление на турнире.

    Возглавляет квартет с 7 очками сборная Франции, в параллельном матче сыгравшая безголевую ничью с командой Дании, которая с 5 очками стала второй.

    ЧМ-2018. Группа С
    Австралия – Перу – 0:2 (0:1)
    Голы: Каррильо, 18 (0:1). Герреро, 50 (0:2)Австралия: Райан, Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Леки, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 72), Крус (Арзани, 58), Юрич (Кэйхилл, 53)Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко, Каррильо (Картахена, 79), Йотун (Акино, 46), Тапия (Уртадо, 63), Куэва, Флорес, ГеррероПредупреждения: Единак, 10. Йотун, 45. Арзани, 60. Рогич, 66. Уртадо, 79. Миллиган, 88
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