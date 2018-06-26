Австралия — Перу 0:2, итоги матча

Сборнаяодержала победу над командой(2:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч 3-го тура квартета C проходил в Сочи. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев из России.

Австралийцы попытались захватить преимущество, но дальше центра поля им с мячом продвинуться чаще всего не удавалось.

Перуанцам, в свою очередь, удалось забить в одной из контратак на 18-й минуте: Андре Каррильо после навеса от партнера пушечным ударом в касание отправил мяч в сетку ворот из пределов штрафной.

В дальнейшем у австралийцев начало получаться создавать угрозу воротам соперника, но забить так и не удалось. В одном из эпизодов Трент Сейнсбери подставлял голову после подачи со штрафного, но не попал в створ ворот.

А на 50-й минуте перуанцы удвоили счет. Прошла передача на Хосе Паоло Герреро, тот положил корпус и отправил мяч в дальний угол.

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Сборная Перу набрала 3 очка и заняла третье место в группе С, у Австралии 1 очко и четвертое место. Обе команды завершили выступление на турнире.

Возглавляет квартет с 7 очками сборная Франции, в параллельном матче сыгравшая безголевую ничью с командой Дании, которая с 5 очками стала второй.