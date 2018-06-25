Египетские СМИ: Салах извинился перед болельщиками и надеется еще сыграть на ЧМ

Нападающий сборной Египта по футболупринес извинения болельщикам после поражения от команды Саудовской Аравии в матче группового этапа и заявил о намерении выступить на следующем мировом первенстве.

Египтяне в понедельник в Волгограде проиграли сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2, потерпев третье поражение в трех матчах группового этапа чемпионата мира, и завершили выступление на турнире в России.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Салаху, сообщил, что форвард «рассматривает возможность покинуть египетскую сборную из-за того, что не был доволен тем, что произошло в Чечне», где базировалась национальная команда Египта.

«Салах извинился за проигрыш в игре против сборной Саудовской Аравии и заявил о намерении всех игроков команды вернуться и играть на следующем чемпионате мира», — сообщает египетское информационное агентство МЕNА