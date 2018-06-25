Черышев: После пропущенного мяча мы не сумели собраться

Полузащитник сборной Россиивысказал мнение о матче ЧМ-2018 со сборной Уругвая (0:3).

«В начале матча у нас было несколько моментов, но потом пропустили со штрафного и стало тяжело играть. У Уругвая есть сильные исполнители. После пропущенного мяча мы не сумели собраться, мне кажется.

Причина замены в первом тайме? Я не просил объяснять. Тренер так решил, и я уважаю его точку зрения.

Если мы будем думать обо всем и слушать все, что говорят какие-то люди, то мы так все с футболом закончим. Надо делать выводы о наших ошибках, идти вперёд и слушать тренеров.

Двигаемся дальше. Впереди сложный соперник — любой из тех, что может достаться. Уверенность в себе осталась, конечно!

Что сказал Черчесов — должно остаться внутри раздевалки. Тренеры все правильно говорят, а мы должны их слушать, чтобы прогрессировать.

Смольникову не надо расстраиваться. Такое может случиться с каждым. Сегодня он ошибся, завтра кто-то другой, я, да любой. Ничего страшного, игровой момент. Мы все можем такое сделать. Нам всем надо его поддержать. И мы его поддержали! Все будет хорошо у нас.

Жара влияла и на нас, и на соперников. Побеждать надо несмотря на жару», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».