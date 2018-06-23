Южная Корея — Мексика 0:1 после первого тайма

обыгрывает команду(1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете F. Поединок проходит в Ростове.

По ходу всего тайма преимуществом владели мексиканцы, тогда как корейцы ждали своего шанса в контратаках.

На 24-й минуте Чан Хюн Су рукой заблокировал прострел Куадрадо в своей штрафной, а судья назначил пенальти. Наказание без проблем исполнил Карлос Вела ударом в верхний угол ворот.

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Корейцы создали несколько потенциально опасных моментов у ворот соперника, но игрокам не хватало мастерства в завершающей стадии, а в одном из эпизодов кипер мексиканцев Очоа спас свои ворота, прервав выход один на один Сон Хын Мина.

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