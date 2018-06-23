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    ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
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    Гуардадо: Мы хотим победить на этом чемпионате мира

    Сборная Мексики Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Южной Кореи Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заявил, что футболисты своей целью считают победу на чемпионате мира в России.

    Андрес Гуардадо
    Андрес Гуардадо
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    В субботу на «Ростов Арене» сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Мексиканцы с шестью очками возглавляют таблицу группы F.

    «Нам надо быть реалистами и понимать, что задача нашей сборной заключается не только в сегодняшнем дне.

    Мы побеждаем для нашего будущего. Мы хотим победить на этом чемпионате мира, точно так же, как и в сегодняшнем матче.

    Наши болельщики спрашивают нас, каково наше будущее. Мы улучшили свои возможности на этом чемпионате мира двумя победами. Дела идут у нас хорошо, мы верим в свои силы здесь.

    При этом пока не забили первый гол, мы не были уверены в том, что сумеем обыграть корейцев сегодня. Все-таки у корейцев много техничных быстрых игроков.

    Наши болельщики ждали победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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