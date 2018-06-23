Гуардадо: Мы хотим победить на этом чемпионате мира

Полузащитник сборной Мексикизаявил, что футболисты своей целью считают победу на чемпионате мира в России.

В субботу на «Ростов Арене» сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Мексиканцы с шестью очками возглавляют таблицу группы F.

«Нам надо быть реалистами и понимать, что задача нашей сборной заключается не только в сегодняшнем дне.

Мы побеждаем для нашего будущего. Мы хотим победить на этом чемпионате мира, точно так же, как и в сегодняшнем матче.

Наши болельщики спрашивают нас, каково наше будущее. Мы улучшили свои возможности на этом чемпионате мира двумя победами. Дела идут у нас хорошо, мы верим в свои силы здесь.

При этом пока не забили первый гол, мы не были уверены в том, что сумеем обыграть корейцев сегодня. Все-таки у корейцев много техничных быстрых игроков.

Наши болельщики ждали победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания», — цитирует тренера «Р-Спорт».