Сампаоли не назвал бы игру Аргентины позором

Главный тренер сборной Аргентиныпрокомментировал крупное поражение своей команды от Хорватии (0:3) в матче группового этапа ЧМ-2018.

«Ошибка Кабальеро? Причина нашего поражения связана и с моими ошибками.

Нам просто не удалось найти идеальное взаимоотношение между игроками. Но я уже говорил, то что связано с командой, это связано и с ключевыми игроками, которых нам не хватало. Нам очень больно, я очень ценю игроков — это превосходная команда, но нам не удалось сплотиться.

Роналду — это великолепный игрок. Но мы не должны их сравнивать. Аргентинская команда не раскрывает лучшие стороны Месси.

Считаю ли результат позором? Не знаю, мне больно, у нас будет еще последняя возможность в следующем матче с Нигерией. Но о позоре я бы не говорил.

Я хотел бы попросить у болельщиков прощения, это я отвечаю за результат, мне больно смотреть на это», — цитирует Сампаоли Rusfootball.info.