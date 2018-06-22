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    Сампаоли не назвал бы игру Аргентины позором

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    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал крупное поражение своей команды от Хорватии (0:3) в матче группового этапа ЧМ-2018.

    Хорхе Сампаоли
    Хорхе Сампаоли
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    «Ошибка Кабальеро? Причина нашего поражения связана и с моими ошибками.

    Нам просто не удалось найти идеальное взаимоотношение между игроками. Но я уже говорил, то что связано с командой, это связано и с ключевыми игроками, которых нам не хватало. Нам очень больно, я очень ценю игроков — это превосходная команда, но нам не удалось сплотиться.

    Роналду — это великолепный игрок. Но мы не должны их сравнивать. Аргентинская команда не раскрывает лучшие стороны Месси.

    Считаю ли результат позором? Не знаю, мне больно, у нас будет еще последняя возможность в следующем матче с Нигерией. Но о позоре я бы не говорил.

    Я хотел бы попросить у болельщиков прощения, это я отвечаю за результат, мне больно смотреть на это», — цитирует Сампаоли Rusfootball.info.

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