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    Муса и Идову — в стартовом составе Нигерии на матч с Исландией

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    Стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Исландии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

    Ахмед Муса
    Ахмед Муса
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    Нигерия: Узохо, Омеруо, Эконг, Балоган, Идову, Мозес, Оби Микел, Ндиди, Этебо, Муса, Ихеаначо

    Исландия: Хальдоурссон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Б. Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарсон, Финнбогасон, Гислассон, Бодварссон,

    Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18.00. Главный арбитр матча — Мэтью Конгер из Новой Зеландии.

    В первом туре Нигерия уступила Хорватии — 0:2, а Исландия сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. Также напомним, что во втором туре Хорватия разгромила Аргентину — 3:0.

    Букмекеры в матче отдают небольшое предпочтение сборной Исландии. Коэффициент на ее победу — 2,70. Успех Нигерии оценивается коэффициентом 3,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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