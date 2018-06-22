Нигерия – Исландия. Прогноз на результат матча группы D чемпионата мира по футболу 22 июня

В пятницу, 22 июня, сборная Нигерии сразится с национальной командой Исландии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы D, которая пройдет в Волгограде, начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на Нигерия – Исландия.

Нигерия

Дружина Гернота Рора стартовала на ЧМ с поражения от Хорватии со счетом 0:2. Тем самым нигерийцы продлили свою безвыигрышную серию до 5-и матчей, а проигрышную — до 3-х.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Непосредственно перед мундиалем «суперорлы» уступили Англии (1:2) и Чехии (0:1), а также сыграли вничью со сборной ДР Конго (1:1).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Квалифицировалась Нигерия в финальную часть чемпионата мира без особых проблем. В непростой группе вместе с Камеруном, Алжиром и Замбией нигерийцы одержали 4-е победы и 2-а матча свели вничью.

Сборная Нигерии выступала на пяти чемпионатах мира, трижды выходила из группы (1994, 1998, 2014) и всегда завершала свое выступление в 1/8 финала. В 2002 и 2010 годах нигерийцам выйти в плей-офф не удалось.

Исландия

Исландцы стали авторами сенсации, сумев сыграть в первом туре вничью (1:1) в поединке с финалистами ЧМ-2014 Аргентиной.

Аргентинцы владели подавляющим преимуществом на протяжении всей встречи, но так и не смогли вырвать победу. К тому же лидер сборной «альбиселесте» Лионель Месси не реализовал пенальти.

Подопечные Хеймира Хадльгримссона смогли выиграть непростую отборочную группу, опередив Хорватию, Украину и Турцию. В 10-ти поединках квалификации «викинги» одержали 7-м побед, 1-н раз сыграли вничью и 2-а матча проиграли.

«Наши парни» на данный момент имеют 5-матчевую безвыигрышную серию. После 3-х поражений кряду от Мексики (0:3), Перу (1:3) и Норвегии (2:3), затем исландцы 2-а матча свели вничью. В контрольной игре с Ганой (2:2) и на ЧМ с Аргентиной (1:1).

Между собой оппоненты провели только 1-у встречу. В 1981 году в Рейкьявике исландцы в товарищеском матче разгромили африканцев (3:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа сборной Исландии – 2,75, победа сборной Нигерии – 2,90, ничья – 3,10.

Исландцы в дебютной игре мундиале показали, что по сравнению с успешным Евро-2016 не ослабли и готовы совершать подвиги и на ЧМ. Африканцы, напротив, в первой игре разочаровали.

Северяне, по всей видимости, не будут изменять своей тактике в этом поединке (играть от обороны) и смогут добыть для себя положительный результат. Наш прогноз — победа Исландии с форой (0) за 1,88.