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    Продолжение исландского чуда

    Нигерия – Исландия. Прогноз на результат матча группы D чемпионата мира по футболу 22 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Нигерии Сборная Исландии
    Прогноз на Нигерия – Исландия
    Футболисты сборной Исландии
    В пятницу, 22 июня, сборная Нигерии сразится с национальной командой Исландии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы D, которая пройдет в Волгограде, начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на Нигерия – Исландия.
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    Нигерия

    Дружина Гернота Рора стартовала на ЧМ с поражения от Хорватии со счетом 0:2. Тем самым нигерийцы продлили свою безвыигрышную серию до 5-и матчей, а проигрышную — до 3-х.

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    Непосредственно перед мундиалем «суперорлы» уступили Англии (1:2) и Чехии (0:1), а также сыграли вничью со сборной ДР Конго (1:1).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Квалифицировалась Нигерия в финальную часть чемпионата мира без особых проблем. В непростой группе вместе с Камеруном, Алжиром и Замбией нигерийцы одержали 4-е победы и 2-а матча свели вничью.

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    • Сборная Нигерии выступала на пяти чемпионатах мира, трижды выходила из группы (1994, 1998, 2014) и всегда завершала свое выступление в 1/8 финала. В 2002 и 2010 годах нигерийцам выйти в плей-офф не удалось.

    Исландия

    Исландцы стали авторами сенсации, сумев сыграть в первом туре вничью (1:1) в поединке с финалистами ЧМ-2014 Аргентиной.

    Аргентинцы владели подавляющим преимуществом на протяжении всей встречи, но так и не смогли вырвать победу. К тому же лидер сборной «альбиселесте» Лионель Месси не реализовал пенальти.

    Подопечные Хеймира Хадльгримссона смогли выиграть непростую отборочную группу, опередив Хорватию, Украину и Турцию. В 10-ти поединках квалификации «викинги» одержали 7-м побед, 1-н раз сыграли вничью и 2-а матча проиграли.

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    • «Наши парни» на данный момент имеют 5-матчевую безвыигрышную серию. После 3-х поражений кряду от Мексики (0:3), Перу (1:3) и Норвегии (2:3), затем исландцы 2-а матча свели вничью. В контрольной игре с Ганой (2:2) и на ЧМ с Аргентиной (1:1).

    Между собой оппоненты провели только 1-у встречу. В 1981 году в Рейкьявике исландцы в товарищеском матче разгромили африканцев (3:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа сборной Исландии – 2,75, победа сборной Нигерии – 2,90, ничья – 3,10.

    Исландцы в дебютной игре мундиале показали, что по сравнению с успешным Евро-2016 не ослабли и готовы совершать подвиги и на ЧМ. Африканцы, напротив, в первой игре разочаровали.

    Северяне, по всей видимости, не будут изменять своей тактике в этом поединке (играть от обороны) и смогут добыть для себя положительный результат. Наш прогноз — победа Исландии с форой (0) за 1,88.

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    Футбол. Прогноз на Нигерия – Исландия. В пятницу, 22 июня, сборная Нигерии сразится с национальной командой Исландии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы D, которая пройдет в Волгограде, начнется в 18:00 по Москве.
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