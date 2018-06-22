Магнуссон: Надеюсь, Муса останется с армейцами

Встреча группы D Нигерия — Исландия состоялась на «Волгоград Арене» и завершилась победой африканской команды со счетом 2:0.
Оба гола на счету Мусы, который принадлежит английскому «Лестеру», но признался, что не против и далее выступать за «красно-синих».
«Всегда приятно выходить на поле с такими классными футболистами, как Муса. Надеюсь, он останется в ЦСКА. Это будет здорово для команды.
Муса – футболист топ-уровня, который заслуженно получил награду лучшего игрока матча сегодня.
Мы же создавали моменты, но не реализовали их. Хотя в первом тайме мы контролировали игру, а после перерыва преимущество было у нигерийцев», — цитирует Магнуссона «Р-Спорт».
Защитник признался, что рад переходу в ЦСКА.
«Это огромный шаг вперед в моей карьере. ЦСКА – топ-клуб, и я готов тоже создавать историю этого клуба.
Я готов к этому вызову. Считаю, что как Исландия может обыграть любую команду на свете, так и ЦСКА.
"Ростов" — хороший клуб. Думаю, у них был ко мне интерес, что мне приятно. Но вариант с ЦСКА был слишком серьезен. ЦСКА будет играть в Лиге чемпионов», — добавил новичок армейцев.