Магнуссон: Надеюсь, Муса останется с армейцами

Защитник сборной Исландии и новичок московского ЦСКАвыразил надежду, что форвард команды Нигериипродолжит карьеру в армейском клубе.

Встреча группы D Нигерия — Исландия состоялась на «Волгоград Арене» и завершилась победой африканской команды со счетом 2:0.

Оба гола на счету Мусы, который принадлежит английскому «Лестеру», но признался, что не против и далее выступать за «красно-синих».

«Всегда приятно выходить на поле с такими классными футболистами, как Муса. Надеюсь, он останется в ЦСКА. Это будет здорово для команды.

Муса – футболист топ-уровня, который заслуженно получил награду лучшего игрока матча сегодня.

Мы же создавали моменты, но не реализовали их. Хотя в первом тайме мы контролировали игру, а после перерыва преимущество было у нигерийцев», — цитирует Магнуссона «Р-Спорт».

Защитник признался, что рад переходу в ЦСКА.

«Это огромный шаг вперед в моей карьере. ЦСКА – топ-клуб, и я готов тоже создавать историю этого клуба.

Я готов к этому вызову. Считаю, что как Исландия может обыграть любую команду на свете, так и ЦСКА.

"Ростов" — хороший клуб. Думаю, у них был ко мне интерес, что мне приятно. Но вариант с ЦСКА был слишком серьезен. ЦСКА будет играть в Лиге чемпионов», — добавил новичок армейцев.