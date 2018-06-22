Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА

Нападающий сборной Нигериипосле победы над командой Исландии (2:0) в матче ЧМ-2018 заявил, что хотел бы играть за московский ЦСКА.

«Я не играл полгода перед тем, как вернуться в ЦСКА. Большое спасибо "армейцам" за то, что помогли мне вновь обрести себя. Мне необходимо вернуться в "Лестер", но пока мое будущее не определено.

В ближайшие две недели определимся с тем, останусь ли я в "Лестере". Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы этого очень хотел. Эта команда сильно мне помогла.

Если бы не "армейцы", то меня бы не было на чемпионате мира. Большое спасибо тренерам, игрокам, руководству», – цитирует Мусу «Чемпионат».