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    Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА

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    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса после победы над командой Исландии (2:0) в матче ЧМ-2018 заявил, что хотел бы играть за московский ЦСКА.

    Ахмед Муса
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    «Я не играл полгода перед тем, как вернуться в ЦСКА. Большое спасибо "армейцам" за то, что помогли мне вновь обрести себя. Мне необходимо вернуться в "Лестер", но пока мое будущее не определено.

    В ближайшие две недели определимся с тем, останусь ли я в "Лестере". Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы этого очень хотел. Эта команда сильно мне помогла.

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    • Если бы не "армейцы", то меня бы не было на чемпионате мира. Большое спасибо тренерам, игрокам, руководству», – цитирует Мусу «Чемпионат».

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