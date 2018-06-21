ЧМ-2018. Франция — Перу: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч второго тура группового этапа ЧМ-2018, который пройдет в Екатеринбурге.

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан остался в запасе сборной Перу.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте, Матюиди, Погба, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Перу: Гальесе, Родригес, Трауко, Рамос, Адвинкула, Куэва, Йотун, Акино, Герреро, Каррильо, Флорес

Главный арбитр матча — Абдулла Мохаммед из ОАЭ. Матч состоится в Екатеринбурге. Начало — в 18:00.

В первом туре группового этапа Франция обыграла Австралию (2:1), а перуанцы уступили Дании (0:1). Датчане и австралийцы во втором туре сыграли вничью.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Франции. Коэффициент на ее победу — 1,60, а на успех Перу — 6,70. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.