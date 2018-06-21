Касильяс хотел бы увидеть Испанию и Россию в финале ЧМ

Легендарный испанский голкиперзаявил, чтомогут встретиться в финале чемпионата мира-2018.

«Хочу поздравить Россию с тем, что она прошла в следующий этап вместе с командой Уругвая. Так как вы хозяева турнира, это дает вам некое преимущество. В будущем возможно, что Россия и Испания встретятся в финале. А может быть и нет. Если будет так, то буду надеяться, что победит Испания. Если нет, то буду рад, если Россия пройдет как можно дальше», — цитирует Касильяса «Чемпионат».

«Россия — футбольная страна», — также подчеркнул вратарь.

Напомним, Касильяс не был включен в состав сборной Испании на чемпионат мира-2018.