Польша — Сенегал: Левандовски и Мане начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные

Польша: Щенсны, Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь, Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.

Сенегал: Х. Н'Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, Гейе, А. Н'Диайе, Мане, Диуф, Сарр, Ньянг.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Наваф Шукралла из Бахрейна. Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:00 по Москве.

Матч Польша — Сенегал — стартовый для обеих команд в группе H. Ранее в этом же квартете Япония обыграла Колумбию (2:1).

Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Польши. Коэффициент на ее успех — 2,35. Победа Сенегала оценивается в среднем в 3,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.