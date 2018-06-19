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    Польша — Сенегал: Левандовски и Мане начнут матч с первых минут

    ЧМ-2018. Польша — Сенегал: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Польши и Сенегала.

    Левандовски — главная ударная сила сборной Польши
    Левандовски — главная ударная сила сборной Польши
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    Польша: Щенсны, Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь, Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.

    Сенегал: Х. Н'Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, Гейе, А. Н'Диайе, Мане, Диуф, Сарр, Ньянг.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Главный арбитр матча — Наваф Шукралла из Бахрейна. Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:00 по Москве.

    Матч Польша — Сенегал — стартовый для обеих команд в группе H. Ранее в этом же квартете Япония обыграла Колумбию (2:1).

    Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Польши. Коэффициент на ее успех — 2,35. Победа Сенегала оценивается в среднем в 3,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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