Колумбия в меньшинстве уступила Японии

На третьей минуте поединка поле был вынужден покинуть колумбийский полузащитник Карлос Санчес, который сыграл рукой в штрафной площади своей команды. Арбитр назначил пенальти в ворота Колумбии, который реализовал Синдзи Кагава.
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Несмотря на превосходство в одного игрока, японцы не смогли полностью захватить инициативу, а Фалькао регулярно создавал трудности защите соперника. На 39-й минуте колумбийцы заработали штрафной, который исполнил Хуан Кинтеро — мяч прошел под стенкой, а вратарь спасти Японию не сумел.
Во втором тайме японцы начали действовать острее, а Давид Оспина несколько раз спасал колумбийские ворота после ударов Такаси Инуи и Юя Осако. Тем не менее, последний таки добился своего. После розыгрыша углового в исполнении Кейсуке Хонды на 73-й минуте Осако поразил угол ворот колумбийцев ударом головой.
Колумбийцы пытались спасти игру, но в меньшинстве сил на камбек не хватило.
Матч Колумбия — Япония — стартовый для обеих команд в группе H. Позже сегодня в этом же квартете Польша сразится с Сенегалом (прогноз).