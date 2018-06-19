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    Колумбия в меньшинстве уступила Японии

    Колумбия — Япония 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Японии Сборная Колумбии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Японии одержала победу над командой Колумбии (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Поединок проходил в Саранске.

    Японцы забили победный мяч после углового
    Японцы забили победный мяч после углового
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    На третьей минуте поединка поле был вынужден покинуть колумбийский полузащитник Карлос Санчес, который сыграл рукой в штрафной площади своей команды. Арбитр назначил пенальти в ворота Колумбии, который реализовал Синдзи Кагава.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Несмотря на превосходство в одного игрока, японцы не смогли полностью захватить инициативу, а Фалькао регулярно создавал трудности защите соперника. На 39-й минуте колумбийцы заработали штрафной, который исполнил Хуан Кинтеро — мяч прошел под стенкой, а вратарь спасти Японию не сумел.

    Во втором тайме японцы начали действовать острее, а Давид Оспина несколько раз спасал колумбийские ворота после ударов Такаси Инуи и Юя Осако. Тем не менее, последний таки добился своего. После розыгрыша углового в исполнении Кейсуке Хонды на 73-й минуте Осако поразил угол ворот колумбийцев ударом головой.

  • ЧМ-2018. Колумбия — Япония 1:2
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    • Колумбийцы пытались спасти игру, но в меньшинстве сил на камбек не хватило.

    Матч Колумбия — Япония — стартовый для обеих команд в группе H. Позже сегодня в этом же квартете Польша сразится с Сенегалом (прогноз).

    Чемпионат мира-2018. Группа Н
    Колумбия — Япония — 1:2
    Голы: Кинтеро, 39 — Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Лерма, Куадрадо (Барриос, 31), Кинтеро (Хамес, 59), Искьердо (Бакка, 70), ФалькаоЯпония: Кавасима, Сакаи, Седзи, Йосида, Нагатомо, Хасебе, Харагути, Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи, Осако (Оказаки, 85)Предупреждения: Барриос, ХамесУдаление: К. Санчес, 4 (игра рукой)
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