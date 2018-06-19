Колумбия в меньшинстве уступила Японии

Сборнаяодержала победу над командой(2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Поединок проходил в

На третьей минуте поединка поле был вынужден покинуть колумбийский полузащитник Карлос Санчес, который сыграл рукой в штрафной площади своей команды. Арбитр назначил пенальти в ворота Колумбии, который реализовал Синдзи Кагава.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Несмотря на превосходство в одного игрока, японцы не смогли полностью захватить инициативу, а Фалькао регулярно создавал трудности защите соперника. На 39-й минуте колумбийцы заработали штрафной, который исполнил Хуан Кинтеро — мяч прошел под стенкой, а вратарь спасти Японию не сумел.

Во втором тайме японцы начали действовать острее, а Давид Оспина несколько раз спасал колумбийские ворота после ударов Такаси Инуи и Юя Осако. Тем не менее, последний таки добился своего. После розыгрыша углового в исполнении Кейсуке Хонды на 73-й минуте Осако поразил угол ворот колумбийцев ударом головой.

Колумбийцы пытались спасти игру, но в меньшинстве сил на камбек не хватило.

Матч Колумбия — Япония — стартовый для обеих команд в группе H. Позже сегодня в этом же квартете Польша сразится с Сенегалом (прогноз).