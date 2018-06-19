Фалькао: В поражении от сборной Японии ничего страшного нет

Нападающий сборной Колумбиине видит ничего страшного в поражении его команды от японцев в матче чемпионата мира по футболу.

Встреча группы H, состоявшаяся во вторник в Саранске, завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев.

«Ничего страшного, это жизнь, у нас есть еще два матча, в которых мы можем добиться победы и выйти из группы.

Мы пытались контролировать мяч и много атаковать. Не получилось, но следующий матч с Польшей будет одним из самых важных для нас, в котором мы должны быть сильными и проявить характер», — сказал Фалькао агентству «Р-Спорт».

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Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.

Польша в матче 1-го тура уступила Сенегалу со счетом 1:2.