Тите: Эпизод с возможным пенальти – спорный

Главный тренер сборной Бразилииподвел итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1).

«В моменте с Мирандой все ясно. Абсолютно ясно, что решение судьи не оправдано. А эпизод с возможным пенальти – спорный. Но ни в коем случае нельзя давить на судью. Работает видеосистема, задействовано много людей. Люди, которые принимают решение, квалифицированы. Они нацелены на честную игру.

Миранда сказал мне, что должен был упасть, и тогда судья точно бы назначил пенальти. Но я ответил: "Не надо!" Тогда это будет нырок. Ни в коем случае нельзя симулировать, это уже будет твоя ответственность.

Мы часто пропускаем после ударов головой? Они оттолкнули игрока, это я называю фолом.

Соперник усердно играл после забитого гола. Думаю, мы сохранили уровень игры, хотя были в подавлены.

В последние 10 минут мы чувствовали, что есть эмоциональное давление. На некоторых оказывалось феноменальное психологическое давление перед первой игрой.

Это хороший урок. Но, конечно, я ждал победу. Я недоволен результатом. Но нужно понимать, что и другие забивают голы на чемпионате мира. Играют рискованно.

Меня удовлетворили две трети матча. Если не брать в расчет фолы и некоторые моменты. У Паулиньо был не лучший игровой день, в таких случаях я пользуюсь возможность делать замены. Временами у нас было хорошее взаимодействие. У Неймара были хорошие эпизоды. Да, Неймара опекали плотно. С таким давлением любой может допускать ошибки. Но все-таки мы не забили.

Большое спасибо за организацию, за радушный прием. Поле как ковер! Мягкий ковер. На нем очень приятно играть. Нас очень здорово приняли болельщики. У нас было немного времени на знакомство с Ростовом.

Думаем о подготовках к матчам. Стараемся украсить ваши новые стадионы хорошей игрой. К сожалению, я не успел посмотреть город», – цитирует Тите Sports.ru.