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    ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    Рамирес: Несмотря на проигрыш сербам, игроки Коста-Рики верят в себя

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    Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес заявил, что его команда не потеряли веру в себя, несмотря на поражение от команды Сербии на старте чемпионата мира.

    Оскар Рамирес
    Оскар Рамирес
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    Сборная Коста-Рики в воскресенье в Самаре проиграла команде Сербии со счетом 0:1.

  • ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    • «Я увидел в раздевалке после матча, что моя команда не потеряла веру в себя. Да, у нас серьезные соперники, но может у нас получится все.

    Не могу сказать, что этот матч был самым простым для нас, все матчи важны. Да, мы потеряли какие-то границы, но мы играем с командами, которые хорошее место занимают в рейтинге.

    Я ребятам об этом и сказал в раздевалке, что ничего не закончилось, впереди у нас еще много работы», — заявил Рамирес агентству «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Следующий матч на турнире костариканцы проведут 22 июня в Санкт-Петербурге со сборной Бразилии, а сербы в этот же день в Калининграде встретятся с командой Швейцарии.

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