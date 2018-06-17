Рамирес: Несмотря на проигрыш сербам, игроки Коста-Рики верят в себя

Главный тренер сборной Коста-Рикизаявил, что его команда не потеряли веру в себя, несмотря на поражение от команды Сербии на старте чемпионата мира.

Сборная Коста-Рики в воскресенье в Самаре проиграла команде Сербии со счетом 0:1.

«Я увидел в раздевалке после матча, что моя команда не потеряла веру в себя. Да, у нас серьезные соперники, но может у нас получится все.

Не могу сказать, что этот матч был самым простым для нас, все матчи важны. Да, мы потеряли какие-то границы, но мы играем с командами, которые хорошее место занимают в рейтинге.

Я ребятам об этом и сказал в раздевалке, что ничего не закончилось, впереди у нас еще много работы», — заявил Рамирес агентству «Р-Спорт».

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Следующий матч на турнире костариканцы проведут 22 июня в Санкт-Петербурге со сборной Бразилии, а сербы в этот же день в Калининграде встретятся с командой Швейцарии.