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    Лёв: Главное теперь извлечь уроки

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение своей команды в первом туре группового этапа чемпионата мира от мексиканцев (0:1).

    Йоахим Лёв
    Йоахим Лёв
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    «Мы разочарованы. Для нас это абсолютно ненормальная ситуация. Практически на всех предыдущих дебютных матчах на мундиалях мы побеждали. Главное теперь извлечь уроки. В первом тайме мы играли плохо, не как обычно – быстро и наступательно. Мы много теряли мячи. Иногда это было очень обидно. Таких потерь мяча мы раньше не видели. Приходилось больше бегать, оставляли зоны сопернику. После забитого мяча мексиканцы стали глубоко обороняться, хотя после перерыва моментов у нас было много. Однако много промахивались. Мы нервничали, не были сыграны, и только во второй части у нас появился напор.

    Мы ожидали такой уровень игры от мексиканцев. Они быстро переключаются из обороны в атаку и всегда владеют мячом. Они эксперты по владению мячом! А мы играли в длинные передачи и теряли мячи. У мексиканцев подвижные и быстроногие футболисты, которые ещё и выигрывают единоборства. Нам было ясно, что фланги Мексики очень сильны в дриблинге. Приходилось держать их вдвоём. Если у Лосано появлялось много свободных зон, то у нас возникали проблемы», — передаёт слова Лёва «Чемпионат».

    Сборная Германии во втором туре группового этапа в Сочи сыграет против команды Швеции, а Мексика в Ростове встретится с Южной Кореей.

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