Погба: Теперь мы понимаем, как тяжело может быть на чемпионате мира

Полузащитник сборной Франциизаявил, что игроки его команды должны прибавить в движении на чемпионате мира, чтобы лучше справляться с плотной обороной соперников.

Погба стал автором победного гола французов в матче чемпионате мира с австралийцами (2:1), который прошел в субботу, 16 июня, в Казани.

«Нам нужно лучше двигаться. Технически мы выглядели хорошо, но психологически могли быть лучше.

Австралийцы знали, что мы будем делать, они останавливали нас, и нам нужно было придумывать что-то еще. Теперь мы понимаем, что нужно улучшать против команд с надежной обороной.

Самое главное — это победа. У нас есть три очка. Это важно. Я уважаю соперника, он сыграл хорошо. Теперь мы понимаем, как тяжело может быть на чемпионате мира.

Я горжусь и рад тому, что забил, но еще больше меня обрадовала победа», — отметил игрок сборной Франции в интервью «Р-Спорт».

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В следующем матче французы 21 июня сыграют в Екатеринбурге с командой Перу.