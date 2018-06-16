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    Пике: Я думал, что Гризманн выберет «Барсу»

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    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал ситуацию с документальным фильмом о форварде «Атлетико» и сборной Франции Антуане Гризманне.

    Жерар Пике
    Жерар Пике
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    Гризманн в фильме, который снимала компания Пике, объявил о решении остаться в «Атлетико».

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    • «Меня очень удивила реакция всех людей, причастных к "Барселоне", которые поставили под сомнение мою преданность и любовь к клубу. Да, фильм делала одна из моих компаний, но идея появилась еще несколько месяцев назад.

    Я общался с Гризманном. Он сказал мне, что у него есть вариант с переходом в "Барселону". И я предложил ему снять фильм, отметив, что это мог бы быть очень хороший контент для болельщиков вне зависимости от его решения.

    С этого момента и до вчерашнего дня мы не связывались. Не я лично снимал этот фильм. Он позвонил мне и сообщил, что фильм выходит сегодня. И рассказал о своем решении, которое он там объявит. Вот и все. Мы не консультировались ни по каким вопросам. Я общался с клубом по этому поводу, там про это знали. Никаких двух финалов для фильма не снималось, я не знаю, кто об этом сказал.

    Я не несу ответственность за все эти разговоры в прессе и за его конечное решение.

    "Барселона" — это не один игрок. И если не пришел один – придут другие. По экономическим или спортивным причинам принимаешь решение – "Барселона" все равно больше.

    Я не помогаю и не советую никому принимать решение. Если бы я не имел к этому отношения, ничего бы не изменилось.

    Я говорил с Бартомеу по поводу его реакции. Он звонил мне, все нормально. Я сам был удивлен. Думал, что Гризманн перейдет в "Барселону". Но не более того», – сказал Пике, чьи слова приводит Marca.

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