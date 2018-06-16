Гарека: Хотя бы ничья была бы справедливым итогом игры с Данией

Главный тренер сборной Перусчитает, что ничья в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу в России с командой Дании была бы справедливой.

Встреча группы С между перуанцами и датчанами, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Дании.

«Мы играли против очень сильной команды, мы вышли, чтобы владеть мячом и играть в свой футбол. Но обе сборные играли в свой футбол, у каждой свой стиль, и это была состязательная игра.

Мы сделали все, чтобы выиграть и забить. Дания очень эффективно играла. Но мои игроки выложились полностью.

Результат на самом деле отражает то, что было на поле. Футбол – это про эффективность. Но я рад, что мои игроки привержены нашей игре.

Вот грустно, что столько наших болельщиков приехало издалека, и мы их не порадовали. В этом плане хотя бы ничья была бы справедливым итогом», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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Гарека заявил, что игроку его команды Кристиану Куэве хватит сил, чтобы справиться психологически с незабитым пенальти в ворота сборной Дании.

Куэва не реализовал одиннадцатиметровый удар в конце первого тайма при счете 0:0.

«У него хватит сил, чтобы справиться с этим. Думаю, он очень быстро отошел от этого неприятного случая, он очень сильный игрок и человек.

Даже в этой игре после незабитого пенальти он хорошо боролся за мяч», — сказал Гарека.